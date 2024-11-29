Güngören\'de Yıkılan Binada Çökme

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(İSTANBUL) - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı süren 3 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçi yaralı kurtarıldı.

Güngören Mehmet Nesih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çökme meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan bir kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi açıklanmayan işçinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri çalışmalara 56 personel ve 19 araçla katılırken, enkazda çalışmalar devam ediyor. Binanın tamamen çökme tehlikesine karşı çevrede de polis ve zabıta ekipleri önlemleri artırdı.