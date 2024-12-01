Güngören'de Yıkımda İşçi Enkazda Kaldı

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Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki binanın 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında kısmen çökmesi sonucu enkazda kalan işçiye henüz ulaşılamadı.

Enkazda 3 günden bu yana süren arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, ekipler iş makineleriyle çalışma yapıyor.

Enkazda kalan işçi Zekeriya Yılmaz'ın (56) yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama-kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Yılmaz'ın ailesi ile yakınlarının olay yerindeki bekleyişleri de sürüyor.

İşçi Yılmaz'ın arkadaşı Kemal Gökmen, basın mensuplarına, haberi alınca olay yerine geldiğini söyledi.

Yılmaz'dan henüz bir haber alınamadığını belirten Gökmen, "Bina çürükmüş, yıkım yapılıyormuş. Bu sırada yandaki bina zarar görmüş. Arkadaşımız da yıkım sırasında zarar gören binayı onarıyormuş. Birden bina çökünce o da altında kalmış. Kendisiyle 15 gündür görüşmüyordum. İnşallah sağ bir şekilde ulaşılır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkazda kalmıştı.

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.