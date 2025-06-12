Güngören'deki Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Güngören'deki Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor

12.06.2025 18:21
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Güngören'de 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çatışmada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güngören'de bir kıraathanede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 5'i firari 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ekrem Kuşak, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Dursun Ulutaş, Burak Özgürhan Kılıç, Oktay Yalçın ve Berkay Denizci de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Daha önce ifade vermeyen sanık Ekrem Kuşak savunmasında, olay tarihinde sanıklar Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Metin Saldız ve Serhat Türe'yle kafede oyun oynadıkları sırada Yıldız'ın, bir şey konuşmak için kahveye gideceğini söyleyerek kendisiyle gelmelerini istediğini kaydetti.

Serhat Türe'nin kullandığı araçla olay yerine gittiklerini ancak Türe'nin işi olduğu için araçla ayrıldığını anlatan Kuşak, "Biz kimseyi yaralamak veya öldürmek amacıyla gitmedik. Olay yerindeki ikinci araçla bir ilgim yok. Kahvenin önünde Erkan Bozkurt'un telaşlı telaşı beliyle oynamasıyla birlikte Yakup ve Berkay, Erkan'a doğru koştu. Silah sesleri duydum, çatışma çıktı. Kendimi korumak için hedef almadan korkutma amaçlı havaya doğru 1-2 el silahımla sıktım. Yakup ve Berkay da ateş etti. Olay yerinden uzaklaşırken Ahmet Gündüz ve Aydın Aslan'ın da elinde silah gördüm. Maktul Burak Kan'ı bu olay nedeniyle duydum." dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 Ağustos 2023'te Güngören'deki bir kıraathanede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Burak Özgürhan Kılıç, Dursun Ulutaş, Berkay Denizci, Ekrem Kuşak, firari sanıklar Yusuf Yıldız, Yakup Yıldız, Metin Saldız ve Serhat Türe hakkında maktul Burak Kan'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, müştekiler Furkan Gündüz, Erkan Bozkurt ve Hüseyin Halis'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan üçer kez 9'ar yıldan 15'er yıla, müşteki Ünzile Evsen'e karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklu sanık Ahmet Gündüz hakkında tutuklu müşteki sanık Berkay Denizci'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla, firari sanık Aydın Aslan hakkında ise maktul Servet Aytaş'a yönelik "kasten öldürme" iddiasıyla müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar Berkay Denizci, Ahmet Gündüz ve Aydın Aslan hakkında ayrıca "ruhsatsız ateşli silah bulundurmak" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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