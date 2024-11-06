Gürcistan'ın Mtskheta kentine yakın Mukhrani köyündeki huzurevinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan Devlet Bakım Ajansının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Mukhari Savane" huzurevinde yangın çıktığı belirtildi.
Huzurevinde kalan 2 kişinin yangında hayatını kaybettiği ve yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Açıklamada, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da Huzurevi Yangını: 2 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?