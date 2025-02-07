Gürcistan'da İdari Suçlar Kanunu'nda Değişiklik

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Gürcistan Parlamentosu'nun, muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen İdari Suçlar Kanunu'nun öngördüğü cezaları artıracak yasa değişikliklerini kabul ettiği bildirildi.

Parlamentonun resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, İdari Suçlar Kanunu'ndaki maddeleri sıkılaştıran yasa değişikliklerinin kabul edildiği belilrtildi.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin sunduğu yasa değişikliği kapsamında, idari suçlardan gözaltına alınanların tutukluluk sürecinin artacağı ifade edildi.

Açıklamada, devlet ve kamu görevlilerine yapılan hakaretlerin idari suç sayılacağı, ayrıca protesto gösterileri sırasında işlenen suçların da cezalarının artacağı vurgulandı.

Yazılı izin alınmadan kapalı mekanlarda gösteri düzenlenmesinin de yasaklandığına işaret edilen açıklamada, "Protesto yürüyüşü sırasında bina girişlerini, kara yollarını, köprüleri, tünelleri, üst geçitleri, belediye tarafından belirlenen ulaşım merkezlerini ve demir yollarını kapatmak yasaktır." ifadesine yer verildi.

Basında, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin söz konusu yasa değişikliklerini imzaladığı aktarıldı.

Muhalifler yasa değişikliğine tepkili

Öte yandan, aralarında "Değişim İçin Koalisyon" ile "Birleşik Ulusal Hareketi"nin de bulunduğu muhalafet partileri, söz konusu değişikliklere tepkili.

Gürcistan İdari Suçlar Kanunu'ndaki maddelerin sıkılaştırılmasına karşı çıkan muhalefet partileri, hükümetin, ülkede devam eden Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterileri engellemeye çalıştığını iddia ediyor.

Gürcistan Parlamentosu, 13 Aralık 2024'te de gösterilerde maske ve lazer ışıklarının kullanılmasını yasaklayan yasa değişikliğini kabul etmişti.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Öte yandan, Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak'ta askıya aldı.

AB Konseyi ayrıca, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta askıya almıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.