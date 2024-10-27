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Gürcistan'da İlk Elektronik Seçim

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Gürcistan, 11. parlamento seçimlerinde ilk kez elektronik oylama sistemi kullanıyor.

27.10.2024 03:16
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- Gürcistan halkı milletvekillerini seçmek için sandık başında

İlk kez elektronik sistem kullanılıyor

TİFLİS - Gürcistan'da halk, 150 sandalyeli parlamentoda kendilerini temsil edecek milletvekillerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Gürcistan halkı, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gidiyor. Nispi temsil sistemi ile düzenlenen seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, 150 milletvekilini belirlemek üzere saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İlk defa elektronik oylama yapılacak

MSK'nın 6 Şubat 2023'te aldığı karara göre seçimde Gürcistan'da ilk defa elektronik oylama da yapılıyor. Toplam 3 milyon 113 bin 747 seçmen elektronik sistemle oy verecek. Yurt dışındaki seçmenler ise Türkiye de dahil olmak üzere 47 ülkenin 53 şehrindeki 67 noktada oy kullanabilecek.

Partiler, yüzde 5 barajını geçmeye çalışacak

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, Gürcistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana 11. kez seçilecek parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını aşmaya çalışacak. Seçim sonuçlarına göre parlamentoda 76 koltuğu elde eden siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcü Hayali Partisi 4. kez iktidarda kalmak için mücadele edecek

2012 seçimlerinden bu yana iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi, üst üste 4. seçim zaferini kazanmaya çalışıyor. Anketlerde ilk sırada mevcut iktidar partisi Gürcü Hayali, ikinci sırada ise hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Birlik - Ulusal Hareket Partisi yer alıyor.

Seçim, Tiflis ile Batı arasındaki "gergin" ilişkilerin gölgesinde geçecek

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde gerginleşen ilişkiler dikkat çekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdururken, ABD de bazı yaptırımlar açıkladı. ABD ayrıca Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurdu.

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyor.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmelerini, yapmazlarsa para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den "Gürcistan Tüzüğü"

"Yabancı Etkinin Şeffaflık Hakkında" yasasını, AB ile müzakerelerde bir "tehdit" olarak gören Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa ile entegrasyon sürecinin kolaylaştırılması adına Haziran ayında muhalefet partilerini birlik olmaya çağırmıştı. Zurabişvili, 4 büyük grupla "Gürcistan Tüzüğü" üzerinden anlaşmıştı. Böylece seçimi muhalefet kazanırsa geçici hükümet kurulacak. Daha sonra Gürcistan'ın AB'ye giden yolda tehdit olduğu düşünülen yasalar geri çekilecek ve erken seçimlere gidecek.

Gürcistan\'da İlk Elektronik Seçim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da İlk Elektronik Seçim - Son Dakika

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