Gürcistan'da Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması

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(ANKARA) - Gürcistan Parlamentosu seçimlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Gürcistan Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin usulsüzlük yaptığına dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ifade vermesini istendi.

Gürcistan Savcılığı, parlamento seçimlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. ABD ve AB'nin seçimlerde usulsüzlük iddialarının araştırılmasını talep eden açıklamalarını takiben başlatılan soruşturma kapsamında seçim sonuçlarını tanımayı reddeden Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin de ifadesi alınacak. Zurabişvili, seçim sonuçlarının meşru olmadığını söylemiş ve Moskova'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti.

Gürcistan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Zurabişvili'nin "olası usülsüzlükle ilgili delillere sahip olduğuna inanıldığı" ve soruşturma kapsamında yarın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı belirtildi.

Tiflis 26 Ekim'de gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin ardından siyasi bir kriz sürecine girdi. Bir yanda 2012 yılından bu yana iktidarda olan ve Moskova'ya yakınlığı ile eleştirilen Gürcü Rüyası Partisi zaferini ilan ederken iktidarı AB entegrasyonu hedeflerine aykırı hareket etmekle suçlayan Batı yanlısı 4 partili muhalefet ittifakı oylarının çalındığını iddia ediyor.