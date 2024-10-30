Gürcistan'da Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması

Gürcistan Savcılığı, seçimlerde usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

30.10.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gürcistan Parlamentosu seçimlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Gürcistan Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin usulsüzlük yaptığına dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ifade vermesini istendi.

Gürcistan Savcılığı, parlamento seçimlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. ABD ve AB'nin seçimlerde usulsüzlük iddialarının araştırılmasını talep eden açıklamalarını takiben başlatılan soruşturma kapsamında seçim sonuçlarını tanımayı reddeden Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin de ifadesi alınacak. Zurabişvili, seçim sonuçlarının meşru olmadığını söylemiş ve Moskova'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti.

Gürcistan Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Zurabişvili'nin "olası usülsüzlükle ilgili delillere sahip olduğuna inanıldığı" ve  soruşturma kapsamında yarın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı belirtildi.

Tiflis 26 Ekim'de gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin ardından siyasi bir kriz sürecine girdi. Bir yanda 2012 yılından bu yana iktidarda olan ve Moskova'ya yakınlığı ile eleştirilen Gürcü Rüyası Partisi zaferini ilan ederken iktidarı AB entegrasyonu hedeflerine aykırı hareket etmekle suçlayan Batı yanlısı 4 partili muhalefet ittifakı oylarının çalındığını iddia ediyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Parlamento, Gürcistan, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Seçim Usulsüzlüğü Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.