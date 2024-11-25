Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı

Gürcistan\'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı

Gürcistan'da muhalefetin itirazları ve protestolarına rağmen yeni parlamento ilk oturumunu yaptı.

25.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumu için toplandı.

Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partililer ve destekçileri, meclise giren milletvekilleri protesto etti.

Gürcistan parlamentosundaki 150 sandalyenin 61'ini alan muhalefet partilerinin protestosuna rağmen, yeni parlamentonun ilk oturumunu iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi milletvekillerinin katılımıyla başladı.

Hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayan göstericiler, seçimler yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Muhalefet partileri, seçimlerin yeniden yapılmadığı sürece parlamentoya girmeyeceklerini bildirdi.

Polisin, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı oturuma, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı, iş adamı Bidzina İvanişvili ve diğer davetliler de katıldı. Parlamentonun kararıyla, ilk oturuma ülkedeki yabancı büyükelçiler davet edilmedi.

Parlamentonun İlk oturumda, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin aday gösterdiği mevcut Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yeniden başkan olarak seçilmesi bekleniyor.

Parlamentonun ilk toplantısının ardından, hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alana kadar Gürcistan Başbakanı ve kabinesi geçici hükümet sayılıyor.

Öte yandan, muhalefet gibi seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere hile karıştırıldığını savunarak, kendi imzası olmadan parlamentonun ilk oturumunun yapılmasını anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Parlamento, Gürcistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.