Gürcistan\'da Yeni Parlamento Protestolarla Toplandı

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Gürcistan'da, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumu için toplandı.

Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partililer ve destekçileri, meclise giren milletvekilleri protesto etti.

Gürcistan parlamentosundaki 150 sandalyenin 61'ini alan muhalefet partilerinin protestosuna rağmen, yeni parlamentonun ilk oturumunu iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi milletvekillerinin katılımıyla başladı.

Hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayan göstericiler, seçimler yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Muhalefet partileri, seçimlerin yeniden yapılmadığı sürece parlamentoya girmeyeceklerini bildirdi.

Polisin, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı oturuma, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı, iş adamı Bidzina İvanişvili ve diğer davetliler de katıldı. Parlamentonun kararıyla, ilk oturuma ülkedeki yabancı büyükelçiler davet edilmedi.

Parlamentonun İlk oturumda, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin aday gösterdiği mevcut Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yeniden başkan olarak seçilmesi bekleniyor.

Parlamentonun ilk toplantısının ardından, hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alana kadar Gürcistan Başbakanı ve kabinesi geçici hükümet sayılıyor.

Öte yandan, muhalefet gibi seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere hile karıştırıldığını savunarak, kendi imzası olmadan parlamentonun ilk oturumunun yapılmasını anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.