Güreşçilerimize Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 14 madalya kazanan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli güreşçilerimizin serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde kupayla dönmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."