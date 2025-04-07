Güvenlik Görevlisine Saldırı: 21 Yıl Hapis - Son Dakika
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Güvenlik Görevlisine Saldırı: 21 Yıl Hapis

Kadıköy'de kadın güvenlik görevlisine saldıran sanık 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

07.04.2025 17:16
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Kadıköy'de Marmaray İstasyonu'nda görev yapan kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Çetin Aktay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müşteki Gülhan Karaderili ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Geçen celse verilen mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Aktay, tahliyesine karar verilmesini talep ederek, "2019'dan beri aynı yerde çalışıyoruz. İnsanın bir dur noktası vardır o noktayı aşınca bizde bu duruma geldik. Bir suç varsa karşılığı da vardır. Bizi bu hale düşürdü. Onun, bunun sözünü dinledi. Kaybeden biz olduk. Maddi ve manevi elimden ne geliyorsa onun sağlığı için harcamaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım. Beni affetsin evlenmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Gülhan Karaderili ise şikayetinin sonuna kadar geçerli olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aktay'ı "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl 6 ay, "ısrarlı takip" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çetin Aktay'ın 15 Mart 2024'te Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'yi bıçakla yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, Çetin Aktay'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Politika, Marmaray, Güvenlik, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik Görevlisine Saldırı: 21 Yıl Hapis - Son Dakika

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