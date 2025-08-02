Güvercin Derneği'ne Klinik Sıkıntısı

SAMSUN'da ilçe belediyesi tarafından 2019 yılında tahsis edilen dernek binasının veteriner kliniği yapılacağı gerekçe gösterilerek geri alınması hakkında konuşan Samsun Gu"vercin Yetis¸tiricileri ve Serinofil Dernegˆi Başkanı Hikmet Şimşek, "Güvercin park olarak hizmet verin dedikleri yeri elimizden aldılar" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2019 yılında Atakum Belediyesi tarafından Samsun Gu"vercin Yetis¸tiricileri ve Serinofil Dernegˆi'ne tahsis edilen Güvercin Park'ın içindeki dernek binası, hayvan kliniği yapılacağı gerekçe gösterilerek geri alındı. Dernek içerisindeki eşyaların dışarı çıkarılıp araca yüklenme anı ise bir dernek üyesinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA'ya konuşan Samsun Gu"vercin Yetis¸tiricileri ve Serinofil Dernegˆi Bas¸kanı Hikmet S¸ims¸ek, "2019 yılında farklı bir yönetim bize dernek yeri tahsis etti. Bizim ortalama 1700 üyemiz var. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile 1,5 yıldır mücadele içindeyiz. Güvercin park olarak hizmet verin dedikleri yeri elimizden aldılar. 2 gün önce zabıta ekipleriyle beraber çilingirle kapıyı kırdılar, malzemeleri taşıdılar. Burada bizi mağdur ettiler. Hemen yan tarafına bir kulübe koymuş, küçücük. Bizim 1700 üyemiz var. Yanına gitmeye çalışıyoruz bizi kendine muhatap bile almıyor" dedi.

'HAYVAN KLİNİĞİ YAPACAKLAR'

Geçtiğimiz günlerde zabıtaların geldiğini söyleyen Başkan Şimşek, "Malzemelerimizi satacaklarmış. Derneğimizin malzemelerini satıp da işçilerin parasını mı ödeyecek. Dernek olarak kendisini kınıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Atakum Belediyesi'nin önünde 500 kişi basın açıklaması yapacağız. Orayı hayvan kliniği yapacaklarını gerekçe gösterdiler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,