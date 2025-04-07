Güvercin İpe Dolandı, Vatandaş Kurtardı - Son Dakika
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Güvercin İpe Dolandı, Vatandaş Kurtardı

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Karabük'te ağaçtaki ipe dolanan güvercin, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

07.04.2025 13:04
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Ayakları ipe dolanan güvercini vatandaş kurtardı

KARABÜK - Karabük'te ağaçtaki ipe ayağı dolanan güvercin bir vatandaşın yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Köprübaşı mevkii Kordon Park'ta meydana geldi. Bir vatandaş ağaçta ayakları ipe dolanan bir güvercini fark etti. Ağaca çıkan vatandaş güvercinin ayağındaki ipleri keserek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Herhangi bir yerinde yara olup olmadığına bakan vatandaş güvercini doğal ortamına salıverdi.

Güvercin İpe Dolandı, Vatandaş Kurtardı
Kaynak: İHA

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