Gwadar Havalimanı Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Gwadar Havalimanı Faaliyete Geçti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Çin destekli Gwadar Uluslararası Havalimanı açıldı.

20.01.2025 19:19
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Çin hükümeti tarafından finanse edilerek inşa edilen ve ülkedeki en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçtiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi kapsamında kurulan havalimanına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 46 yolcuyu taşıyan uçağın Karaçi kentinden kalkarak Belucistan eyaletinde inşa edilen havalimanına inmesiyle havalimanındaki ilk ticari uçuşun tamamlandığı duyuruldu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti'nin Çinli yetkililerle birlikte açılış uçuşunu izlediği belirtilen açıklamada, ülkedeki en büyük havalimanı olan Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın "ekonomik büyümeyi destekleme, bölgesel turizmi teşvik etme ve uluslararası bağlantıyı güçlendirme" konusundaki stratejik önemi vurgulandı.

Çin hükümetinden sağlanan hibeyle inşa edilen Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda, 3 bin 648 metrelik bir pist, hava trafik kontrolü, hastane ve kamu hizmetleri gibi ek tesislerle donatılmış 14 bin metrekarelik bir yolcu alanı bulunuyor.

Yaklaşık 4 bin 300 dönümlük bir alanı kaplayan havalimanının sahip olduğu yıllık 400 bin yolcu kapasitesinin 1,6 milyona kadar artırılabileceği belirtiliyor.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan CPEC projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor.

Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gwadar Havalimanı Faaliyete Geçti - Son Dakika

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