Hac İbadeti İçin Yenilikçi İnfografik

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetini kolaylaştırmak amacıyla hacı adaylarına özel olarak hazırlanan "Adım Adım Hac İbadeti" infografiğini kutsal topraklarda hizmete sundu.

Diyanet ve yetkili tur firmaları organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirmek üzere Türkiye'den kutsal beldelere gelen 84 bin 942 hacı adayı için büyük kolaylık daha sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Dijital Hizmetler Daire Başkanlığınca hacı adaylarının ibadetlerini sırasıyla ve bilinçli şekilde yerine getirmelerine imkan tanıyan "Adım Adım Hac İbadeti" adlı infografik çalışma hazırlandı.

Haccın tüm aşamaları sade ve anlaşılır dille aktarılıyor

Başlıklar ve detaylar şeklinde farklı iki versiyon olarak hazırlandıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilen çalışma, Rollup formatında basılarak hacı adaylarının konakladığı otellere yerleştirildi. Görsel ve şematik anlatımıyla öne çıkan infografik, terviye gününden başlayarak, Arafat'a çıkış, vakfe, Müzdelife, Mina'da şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve kurban kesimi gibi hac ibadetinin tüm aşamalarını 14 maddede sade ve anlaşılır dille aktarıyor.

Her yaştan hacı adayının kolaylıkla anlayıp takip edebileceği bu yenilikçi içerik, hem rehberlik sağlıyor hem de heyecan dolu hac yolculuğuna bilinç katıyor. Otellerde ihramla başlayan süreç, Arafat, Müzdelife ve Mina'daki ibadetlerle devam ederken, şeytan taşlama günlerindeki detaylı yönlendirmeler sayesinde adaylar, ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirebiliyor.

Dijital içeriklerle manevi destek

Dijital Hizmetler Daire Başkanlığı, kutsal topraklarda yalnızca yönlendirme değil, aynı zamanda dijital içerikleriyle manevi destek de sunuyor. Diyanet Haber ve Diyanet Dijital platformlarında yayınlanan video ilmihaller, kısa bilgilendirici videolar ve infografik içerikler, hacı adaylarının bilgi ihtiyaçlarına anlık ve etkili çözümler getiriyor.