Hacı Adayları Arafat'a Hareket Etti - Son Dakika
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Hacı Adayları Arafat'a Hareket Etti

04.06.2025 17:43
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2 milyon hacı adayı, Mekke'nin doğusundaki Arafat'a kafileler halinde hareket etti.

İslam'ın şartlarından biri olan Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayının haccın en önemli rükünlerinden Arafat'a yolculuğu kafileler halinde başladı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı saat 16.00'dan itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki 2 milyondan fazla insanın bir araya gelmesinden dolayı "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a hareket etti. Bazı hacı adayları Arafat'a hareket etmeden önce ailelerini arayarak helallik istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı her kafile için sorumlu din görevlisi tayin ederken, hac vizesi "Nusuk" kartları ve otobüslerdeki kodlu barkodlar, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından tek tek kontrol edildi.

Hacı adayları, Diyanet tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a 688 otobüsle 3 tur yapılarak götürülecek. Hacı adayları, Arafat'ta sıcak hava koşullarına göre özel olarak hazırlanmış 685 çadırda konaklayacak.

Son zamanların en sıcak Arafat'ı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, son zamanların en sıcak Arafat'ına gidildiğine dikkati çekerek hacı adaylarına uyarılarda bulundu.

Her bir çadırda sanayi tipi bir klima kullanıldığına işaret eden Bircan, "Arafat gününde yaklaşık 50 derecenin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Bu son yılların en sıcak Arafat'ı. Dolayısıyla hacılarımızın saat 10.00 ile 16.00 arasında kendilerine tahsis edilen çadırlardan çıkmamalarını istiyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "vakfe duası" yapacak

Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim (birleştirerek) ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemre'lere yedişer taş daha atılacak.

Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı yapacak.

Hacı adayları Arafat heyecanlarını paylaştı

Hacı adayı Cemaynur Kılıç, AA muhabirine, Arafat'a çıkacağı ve hacı olacağı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Hacca evlatlarının gönderdiğini aktaran Kılıç, "İnşallah çocuklarımın yavruları da onları hacca göndersin. Bize Diyanet'imiz çok güzel baktı. Allah razı olsun onlardan da. Arafat'a çıkacağız, sevincimiz var." dedi.

Nuriye Orhan da bekledikleri güne geldiklerini dile getirerek, "Arafat'a çıkacağız, yarın hacı olacağız. Çok şükür. Allah, olmayan kullara da versin. Kurban olduğum Allah. Çocuklarımız sebep oldu, bizi gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Ahmet Demircan "Duygularımız anlatılacak gibi değil. Duygularımız çok. Arafat'a gittiğimizde ne yaşayacağız Allah bilir." diye konuştu.

Yusuf Aslan, hacı olmak için 15 yıl beklediklerine işaret ederek, "Bu sene nasip kısmet oldu geldik. Hayırlısı ile Arafat'a da gideceğiz. Ne mutlu bize. Allah tekrar yaşatmayı, bütün hacılarımıza birlik ve beraberlik içinde dualarla Arafat'a çıkmayı nasip etsin." görüşünü paylaştı.

Yusuf Şahin de duygularının tarifsiz olduğunu, hacı olmak için 13 yıl beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacı Adayları Arafat'a Hareket Etti - Son Dakika

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