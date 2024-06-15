Hacı Adayları Arafat'a Ulaştı - Son Dakika
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Hacı Adayları Arafat'a Ulaştı

Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları, aralarında Türklerin de bulunduğu kafileler halinde Arafat'a hareket etti. Hacı adaylarının kartları kontrol edilerek barkotlar otobüslere yapıştırıldı. Hacılar, Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Müzdelife ve Mina'da da ibadetlerini sürdürecek olan hacı adayları, bayramın ikinci ve üçüncü günü şeytan taşlama ritüelini gerçekleştirecek. Hacılar, veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

15.06.2024 10:41
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Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'a ulaştı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı. Söz konusu uygulamanın "kaçak hac" ile mücadele kapsamında bu sene ilk defa hayata geçirildiği belirtildi. Araçların hareketinin ardından hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi.

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

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