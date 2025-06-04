Hacı Adayları Arafat'a Yola Çıktı

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla başladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "2025 Hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine seslenerek, saat 16.00 itibarıyla hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2025 Hac Organizasyonumuz kapsamında yüzbinlerce mümin yürekle buluşmak üzere Arafat'a doğru yola çıkacak olan hacı adaylarımızın intikali için tüm servis personelimize ve ekiplerimize çıkış talimatını verdik. Cenabıhak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun İnşallah."