Hacı Adayları Mübarek Topraklarda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacı Adayları Mübarek Topraklarda

01.06.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı adayları Mekke'ye ulaştı, 1.8 milyon kişi hac ibadeti için hazırlandı.

- Hacı adaylarının hepsi mübarek topraklara geldi

Terviye gününe 3 gün kala Mekke'i Mükerreme'de Harem'e giden otobüs servisleri sonlandırıldı

Harem Bölgesine giden bütün yollarda polis kontrol noktaları oluşturuldu

MEKKE - Kurban Bayramı'na 5 gün kala hacı adaylarının son kafileleri de mübarek beldelere ulaştı. Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye geldi. Bu sene Suudi Hac ve Umre Bakanlığı'nın verilerine göre 1 milyon 800 bin kişi hac vazifesini ifa edecek. Dün akşam Türkiye'den tarifeli uçak ile hareket eden son kafilenin Mekke'ye varmasıyla tüm hacı adaylarının mübarek topraklara gelişi tamamlandı.

Mekke-i Mükerreme'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, günlerini, tavaf yaparak, Kabe'de Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek geçiriyor. Bu sene Nusuk uygulamasını aktif olarak devreye alan Suudi Arabistan yetkilileri, kaçak yollardan Harem Bölgesinde kimsenin bulunmasına müsaade etmiyorlar. İlk günden itibaren havalimanında hac vizelerini kontrol ederek gelenleri harem bölgesine alan yetkililer, Kabe ve Mekke'i Mükerreme yollarında da bütün güzergahlarda araç ve ihramlı kişileri Kabe'ye girerken tek tek filigranlı kartlarının olup olmadığına bakıyorlar. Bu sene bütün hacıların vizeli olması, kaçak kimsenin olmaması 1446 hicri hac organizasyonunu büyük ölçüde rahatlattı. Vizesi olan 1 milyon 800 bin hacı adayının dışında Harem bölgesinde hiç kimse bulunmuyor.

Arabistan'daki hicri takvime göre 8 Zilhicce miladi 4 Haziran Çarşamba Terviye günü Arafat'daki çadırlara otobüslerle nakilleri yapılacak olan hacı adayları, 5 Haziran Perşembe 9 Zilhicce sabahı da hastaların Arafat'a nakli ile vakfe gerçekleştirilecek. Vakfe bir an bulunmak demek olup, arife günü bütün hacılar kalbi duygularla tövbelerini yapıp, dualarını arz edecekler. Arafat'ta hacıların saat 10.00 ile 16.00 arasında klimalı çadırlardan dışarıya çıkmaları, 45 derece sıcaklıkta güneş çarpmaması için sürekli ikaz ediliyorlar. 5 Haziran Perşembe akşam güneşin batmasından sonra yine otobüsler ile Arafat Ovasından, 11 kilometre aşağıdaki Müzdelife bölgesine geçecek olan hacılar, akşam ve yatsı namazını Müzdelife'de cem ederek kılacak. Hacılar, 3 gün boyunca küçük orta ve büyük şeytana atmak üzere 70 taş toplayıp Müzdelife'de Vakfe duasını yaparak, gece yarısından sonra, 01.00 sırasında yürümeye başlayarak Mina'daki Cemarat (şeytan) taşlama alanına geçecekler. Cemerat'ta ilk gün büyük şeytana 7 taş atılacak. Sonraki 3 günde ise büyük, orta ve küçük şeytana 7'şer taş atılacak. Daha önceden İslam Kalkınma Bankasına verilen vekaletler ile şükür kurbanının kesildiği kabul edilerek, tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Ziyaret tavafı ve saydan sonra haccın menasikleri tamamlanacak. Hacıların bir kısmı Medine'ye geçerek bir kısmı Cidde'den yurda dönüş yapacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, hacı adaylarının yaş ortalamasının 62'den 60'a indiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı, Uluslararası, Güncel, Sağlık, Mekke, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Adayları Mübarek Topraklarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:58:19. #7.13#
SON DAKİKA: Hacı Adayları Mübarek Topraklarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.