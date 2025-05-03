Hacı Adayları Uğurlandı

Hayrabolu ilçesinden hacca gidecekler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hayrabolu Müftülüğü, ilçeden bu yıl hacca gidecek 23 kişi için Güzelce Hasanbey Camisinde uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, yaptığı konuşmada, tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuk ve iyi ibadetler dileyerek, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.