Hacılar'a Yeni Ticaret Alanları - Son Dakika
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Hacılar'a Yeni Ticaret Alanları

Başkan Özdoğan, Hacılar'da yeni ticaret alanları projesiyle esnafı güçlendireceklerini açıkladı.

01.10.2024 14:17
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezine yeni ticaret alanları yapılacağını bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hacılar'da ticaretin daha da gelişmesi, girişimcilerin ve esnafın güçlenmesi amacıyla Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi'nin başlatılacağını belirtti.

İlçe merkezine yeni ticaret alanları ekleyerek, işletmelerin büyümesine ve yeni girişimcilerin faaliyet göstermesine olanak sağlayacaklarını, bu kapsamda, çeşitli sektörlerde dükkanlar ve işletmeler için uygun alanlar oluşturacaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni ticaret alanlarında modern altyapıya sahip, donatılmış, çağdaş mimariye sahip mekanlar oluşturmayı planlıyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun, işlevsel ve çekici ticaret alanları inşa edeceğiz. Proje kapsamında, ticaret alanlarıyla birlikte yeşil ve açık alanları da artırarak, ilçe merkezinin estetik ve konforunu güçlendireceğiz. Bu sayede hem ekonomik canlılığı artırmayı hem de ilçe merkezini daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hacılar, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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