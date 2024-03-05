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Hacılar Belediye Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesi konuşan Özdoğan, mevsim şartları imkan verdiği sürece inşaat işleri, yol çalışmaları ve parke çalışmalarına devam ettiklerini, kentsel dönüşümde ikinci etabın son aşamalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özdoğan, yeni dönemde görev almayacak meclis üyeleri Yusuf Özkaya, Ömer Pınar, Mustafa Gürbüz, Halit Aysu ve Mustafa Aktaş'a plaket takdim etti.

Meclis üyelerine teşekkür eden Özdoğan, "Hacılar'ımızın güzelliklerini artırmak için var gücünüzle çalıştınız. Bizlere hep destek oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah 31 Mart akşamı itibariyle de bizler Cumhur İttifakı olarak ilçemizde hizmet etmeye devam edeceğiz ve yeni meclisimizde görev alacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.