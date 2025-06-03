Hacılar'da Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantıda ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin sahada yoğun şekilde sürdüğünü belirten Özdoğan, Aşağı Mahalle ve Orta Mahalle'deki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Özdoğan, ilçede yapılacak yeni parke ve asfalt çalışmalarının ihale sürecinin tamamlandığını, bayram sonrasında uygulama aşamasına geçileceğini ifade etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklar hakkında da bilgi veren Özdoğan, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.