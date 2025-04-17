Hainan'da Uluslararası Tüketici Fuarı Başladı

HAİKOU, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın yerli markalara yönelik sergi alanını ziyaret eden insanlar, 17 Nisan 2025.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, perşembe günü kapılarını halka açtı. Fuarda teknoloji, sağlık, kültür, turizm ve spor gibi birçok sektörden ürün ve hizmetler sergileniyor. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)