HAİKOU, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou ile Suudi Arabistan'ın Cidde kenti arasında cumartesi günü direkt uçak seferleri başladı.
Hainan Havayolları'na ait uçaklar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi yapacak.
Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci kenti olan Cidde, önemli bir turizm merkezi.
Yeni rota iki ülke arasında kültürel ve ekonomik etkileşim sağlayarak Çinli ve Suudi Arabistanlı turistler için daha fazla seçenek sunacak.
Son Dakika › Güncel › Hainan ile Cidde Arasında Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?