Haiti'nin yeni Başbakanı çetelerle mücadele sözü verdi - Son Dakika
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Haiti'nin yeni Başbakanı çetelerle mücadele sözü verdi

Haiti\'nin yeni Başbakanı çetelerle mücadele sözü verdi

Haiti'nin yeni Başbakanı Garry Conille, ülkede bozulan kamu güvenliğini yeniden sağlayacaklarını belirterek, çetelerle etkin mücadele sözü verdi. Conille, başkent Port-au-Prince'nin merkezinde, 3 polisin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söyledi. Çetelere karşı daha kararlı adımlar atacaklarını vurgulayan Conille, suçluların yakalanması için halkın kendileriyle işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

11.06.2024 22:35
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Haiti'nin yeni Başbakanı Garry Conille, ülkede bozulan kamu güvenliğini yeniden sağlayacaklarını belirterek, "çetelerle etkin mücadele" sözü verdi.

Conille, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Port-au- Prince'nin merkezinde, 3 polisin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için talimat verdiğini söyledi.

Çetelere karşı bundan böyle daha "kararlı" adımlar atacaklarını vurgulayan Conille, "Polislere yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet ve cezasızlık karşısında amansız bir mücadele sözü veriyorum. Katillerin süratle yakalanması ve adalete teslim edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Conille, suçluların yakalanması için halkın kendileriyle işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, güvenliği ve adaleti hep birlikte sağlayacaklarını ifade etti.

Vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin korunması için yeni tedbirler alacaklarını dile getiren Conille, "Huzuru bozanlar yakalanacak ve yargılanacak, başka türlü adaleti sağlayamayız." şeklinde konuştu.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

Prince, Haiti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'nin yeni Başbakanı çetelerle mücadele sözü verdi - Son Dakika

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