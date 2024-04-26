Haiti'de Geçiş Konseyi Göreve Başladı - Son Dakika
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Haiti'de Geçiş Konseyi Göreve Başladı

Haiti\'de Geçiş Konseyi Göreve Başladı

Haiti'de çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların yaşandığı ortamda Başbakan Ariel Henry'nin görevi bırakmasının ardından Geçiş Konseyi yemin ederek göreve başladı. Konsey üyeleri, 7 Şubat 2026'ya kadar görevde kalacak.

26.04.2024 13:59
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Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların yaşandığı Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin görevi bırakmasının ardından Geçiş Konseyi yemin ederek göreve başladı.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de, Geçiş Konseyi için düzenlenen yemin törenine, geçici Başbakan olarak atanan Patrick Boisvert, konsey üyelerinden Fritz Alphonse Jean, Smith Agustin, Louis Gerald Gilles, Edgard Leblanc Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire, Regine Abraham ve Frinel Joseph katıldı.

Üyelerden 7'sinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Geçiş Konseyinin, 7 Şubat 2026'da yeni başbakan seçilene kadar görevde kalması planlanıyor.

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından daha önce istifa edeceği açıklanan Başbakan Ariel Henry'nin görevi bıraktığı bildirilmişti.

Bakanlar Kurulu üyelerine ABD'nin Los Angeles kentinden mektup yazan ve sosyal medya hesabından paylaşan Henry, görevinden istifa ettiğini resmi olarak belirtmişti.

Kaynak: AA

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