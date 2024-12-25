Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Paylaşımda, Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği bildirildi.