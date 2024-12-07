Hakan Fidan Doha'da Katar Başbakanı ile Görüştü

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Bakanımız Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi" açıklaması yapıldı.