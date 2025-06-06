Hakan Fidan'ın Yoğun Diplomasi Trafiği - Son Dakika
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Hakan Fidan'ın Yoğun Diplomasi Trafiği

06.06.2025 11:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'in ilk 6 ayında 23 ülkeyi ziyaret etti, 151 görüşme yaptı.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılının ilk 6 ayında 23 ülkeyi ziyaret etti. Fidan, 90'dan fazlası Dışişleri Bakanı olmak üzere çeşitli düzeylerde yaklaşık 150 yüz yüze görüşme yaptı. Bu süreçte Bakan Fidan 40 telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'nın derlediği bilgilere göre Fidan, 2025 yılının ilk 6 ayında aralarında mevkidaşlarının da bulunduğu çeşitli düzeylerde 151 görüşme yaptı. Fidan'ın görüşmelerinin 93'ü Dışişleri Bakanı düzeyinde oldu. Görüşmelerin 34'ü Türkiye'de yapıldı. Fidan bu yılın ilk 5 ayında en fazla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (6), Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi (6) ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (6) ile bir araya geldi.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 6'sı yüz yüze ve 4'ü telefon olmak üzere 10 görüşme, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 4'ü yüz yüze ve 8'i telefon olmak üzere 12 görüşme, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile 4'ü yüz yüze ve 1'i telefon olmak 5 görüşme ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 6 yüz yüze görüşme yaptı. Fidan, Hamas yetkilileriyle 4 kez bir araya gelirken, 3 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan telefonda en fazla Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov (8) ile görüştü.

Toplam 27 kez ülke dışına çıkan Fidan, 23 ülkeyi ziyaret etti. Fidan, Suudi Arabistan'a 4 kez ve Katar'a 2 kez gitti. Fidan, 19 Dışişleri Bakanı'nı Türkiye'de ağırladı. Fidan'ın telefon diplomasisi de yoğun geçti. Fidan bu süreçte 40 telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ayrıca, çeşitli ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplam 21 toplantıya katıldı. 12 Ocak'ta Riyad'daki Suriye konulu toplantı, 14-16 Şubat'ta Münih'teki 61.Münih Güvenlik Konferansı, 20-21 Şubat'ta Johannesburg'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 7 Mart'ta Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 17- 18 Mart'ta Cenevre'deki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı, 3-4 Nisan'da Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 13 Nisan'da Antalya'daki Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, 8 Mayıs'ta Varşova'daki AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) ve 14-15 Mayıs'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı Fidan'ın katıldığı toplantılar arasında. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs ile 2 Haziran tarihlerindeki görüşmeler de öne çıkan toplantılar arasında.

Kaynak: ANKA

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