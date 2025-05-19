Hakan Fidan Sırbistan'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan ziyareti kapsamında, Belgrad'da Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Layic ile bir araya geldi.
Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.
Hakan Fidan, Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Layic'i, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde kabul etti.
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