 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 avanesinin yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastanede verdiği ifadede "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

12.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 14:12
Abone Ol

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, " Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

MELER TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE İFADE VERDİ

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

"BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE KOCA VE İKİ ŞAHIS SAHAYA GİRDİ"

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı. Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi; "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm.

Halil Umut Meler: Faruk Koca 'Seni öldüreceğim' dedi, şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

"BANA HİTABEN 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Halil Umut Meler: Faruk Koca\'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Serkan ergezer : NE MUTLU BİZE BÜYÜK ORTA DOĞU ÜLKE ADAY OLMAK İÇİN BÜYÜK ADIMLAR ATILIYOR KONUŞMALAR O YÖNDEN ALLAH BU MİLLETİN YARDIMCISI OLSUN Yanıtla 3 5
  • Mehmet Aydin: asil suclular magdur oldu, tasvip etmiyorum ama Turk futbolunu bu hale getirenler kimler asil onlar bulunmali... Yanıtla 9 21

Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Rizespor, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum - Son Dakika


14:31
Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22
Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24
TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı
13:20
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07
Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03
Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47
Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

Son Dakika
14:31 Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22 Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12 Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24 TBMM'de panik anları! SP milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp bir anda yere yığıldı
13:20 Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07 Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03 Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47 Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum
12:36 Erdoğan'dan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e telefonla geçmiş olsun mesajı
12:20 Antalya'da okul müdürünün iki ilişkisi ortaya çıktı! Kınama cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 14:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement