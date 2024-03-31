HAKKARİ SON

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MERKEZ ilçesinde toplam 121 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 39.702'dir. Seçimlere 28 sandık katılmış olup, açılan sandık oranı %23,14'tür. Kullanılan oy sayısı 7.634'tür ve geçerli oy sayısı 7.505'tir. Katılım oranı ise %84,33'tür. Seçim sonuçlarına göre DEM PARTİ %42,49 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %40,47 oy oranıyla ikinci, DİĞER %14,38 oy oranıyla üçüncü olmuştur.

31.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 121
Toplam Seçmen : 39.702
Açılan Sandık : 28
Açılan Sandık Oranı : % 23,14
Kullanılan Oy : 7.634
Geçerli Oy : 7.505
Katılım Oranı : % 84,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET SIDDIK AKIŞ% 42,493.189
AK PARTİİSMET ÖLMEZ% 40,473.037
DİĞER% 14,381.079
CHPCÜNEYT ÖZBEK% 1,183
YENİDEN REFAHOSMAN AZİZOĞLU% 0,7657
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 0,2720
ZAFER PARTİSİMELİS YILDIZ AKIN% 0,2317
DEVA PARTİSİMİRZA ÖZBEG% 0,086
HÜDA PARHARUN DUMAN% 0,075
HKPALİ RIZA ŞAHBAZ% 0,054
DSPAZİZ YİLDIRIM% 0,043
TKHABDULLAH ÜNAL% 0,043
BTPBURHAN SEVGİ% 0,011
BAĞIMSIZSAVAŞ TETİK% 0,011
ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 54,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAZMİ DEMİR% 35,45318
DEM PARTİARAFAT ÇETİNKAYA% 20,85187
MHPNACİ SEVİNÇ% 18,84169
CHPMEHMET SALMAN KORUÇİ% 10,1591
ZAFER PARTİSİMESUT TURAN% 9,8188
YENİDEN REFAHSEBAHATTİN MAVİGÖZ% 3,5732
İYİ PARTİHAMDİ DUMAN% 0,898
SAADETMUHAMMED SAFA OCAK% 0,333
BTPTAYFUN GÜMÜŞTAŞ% 0,111
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 10,34
Katılım Oranı : % 81,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN DİNÇ% 54,21354
AK PARTİŞÜKRÜ ÇETİNKAYA% 45,48297
İYİ PARTİMEHMET ÇİÇEK% 0,161
SAADETAGİT ÇELİKBAŞ% 0,151
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 10,53
Katılım Oranı : % 71,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİNAİF EROĞUZ% 46,57407
AK PARTİFAHRİ ŞAKAR% 45,88401
CHPABDULSELAM ALAN% 3,3229
YENİDEN REFAHEZVER SEVERCAN% 2,6323
SAADETHETEM ÇAĞLIN% 0,696
İYİ PARTİNASRETTİN BEYTER% 0,464
BÜYÜK BİRLİKLEYLA CANKURTARAN% 0,343
HKPSERDAR KASAP% 0,111
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 4,52
Katılım Oranı : % 86,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞADİYE KIRMIZIGÜL% 77,991.258
AK PARTİFATİH ARSLAN% 13,14212
DİĞER% 2,4840
CHPUĞUR TAŞKENT% 2,4239
YENİDEN REFAHAYHAN KAPLAN% 1,9832
İYİ PARTİEMRULLAH BAYHAN% 0,6811
HÜDA PARABDULLATİF DURNA% 0,58
BÜYÜK BİRLİKORHAN YIKAR% 0,376
SAADETKUDBETTİN YILMAZ% 0,254
GELECEK PARTİSİVEDAT HALİFEOĞLU% 0,132
HKPÇİĞDEM KELEŞ% 0,061

Kaynak: AA

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