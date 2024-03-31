HAKKARİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|121
|Toplam Seçmen
|:
|39.702
|Açılan Sandık
|:
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,14
|Kullanılan Oy
|:
|7.634
|Geçerli Oy
|:
|7.505
|Katılım Oranı
|:
|% 84,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|% 42,49
|3.189
|AK PARTİ
|İSMET ÖLMEZ
|% 40,47
|3.037
|DİĞER
|% 14,38
|1.079
|CHP
|CÜNEYT ÖZBEK
|% 1,1
|83
|YENİDEN REFAH
|OSMAN AZİZOĞLU
|% 0,76
|57
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YORULMAZ
|% 0,27
|20
|ZAFER PARTİSİ
|MELİS YILDIZ AKIN
|% 0,23
|17
|DEVA PARTİSİ
|MİRZA ÖZBEG
|% 0,08
|6
|HÜDA PAR
|HARUN DUMAN
|% 0,07
|5
|HKP
|ALİ RIZA ŞAHBAZ
|% 0,05
|4
|DSP
|AZİZ YİLDIRIM
|% 0,04
|3
|TKH
|ABDULLAH ÜNAL
|% 0,04
|3
|BTP
|BURHAN SEVGİ
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|SAVAŞ TETİK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 54,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NAZMİ DEMİR
|% 35,45
|318
|DEM PARTİ
|ARAFAT ÇETİNKAYA
|% 20,85
|187
|MHP
|NACİ SEVİNÇ
|% 18,84
|169
|CHP
|MEHMET SALMAN KORUÇİ
|% 10,15
|91
|ZAFER PARTİSİ
|MESUT TURAN
|% 9,81
|88
|YENİDEN REFAH
|SEBAHATTİN MAVİGÖZ
|% 3,57
|32
|İYİ PARTİ
|HAMDİ DUMAN
|% 0,89
|8
|SAADET
|MUHAMMED SAFA OCAK
|% 0,33
|3
|BTP
|TAYFUN GÜMÜŞTAŞ
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,34
|Katılım Oranı
|:
|% 81,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİNÇ
|% 54,21
|354
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
|% 45,48
|297
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇİÇEK
|% 0,16
|1
|SAADET
|AGİT ÇELİKBAŞ
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,53
|Katılım Oranı
|:
|% 71,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|NAİF EROĞUZ
|% 46,57
|407
|AK PARTİ
|FAHRİ ŞAKAR
|% 45,88
|401
|CHP
|ABDULSELAM ALAN
|% 3,32
|29
|YENİDEN REFAH
|EZVER SEVERCAN
|% 2,63
|23
|SAADET
|HETEM ÇAĞLIN
|% 0,69
|6
|İYİ PARTİ
|NASRETTİN BEYTER
|% 0,46
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|LEYLA CANKURTARAN
|% 0,34
|3
|HKP
|SERDAR KASAP
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,52
|Katılım Oranı
|:
|% 86,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|% 77,99
|1.258
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 13,14
|212
|DİĞER
|% 2,48
|40
|CHP
|UĞUR TAŞKENT
|% 2,42
|39
|YENİDEN REFAH
|AYHAN KAPLAN
|% 1,98
|32
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH BAYHAN
|% 0,68
|11
|HÜDA PAR
|ABDULLATİF DURNA
|% 0,5
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN YIKAR
|% 0,37
|6
|SAADET
|KUDBETTİN YILMAZ
|% 0,25
|4
|GELECEK PARTİSİ
|VEDAT HALİFEOĞLU
|% 0,13
|2
|HKP
|ÇİĞDEM KELEŞ
|% 0,06
|1
Son Dakika › Güncel › HAKKARİ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?