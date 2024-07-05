Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, ulaşım, alt yapı, doğalgaz, elektrik, su ve internet hizmetlerinin arttırılması yönündeki taleplerini Vali Çelik'e iletti. Vali Çelik, muhtarları dinleyerek, ilçenin gelişimi ve vatandaşların talepleri doğrultusunda sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti. Toplantıya, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara da katıldı.

05.07.2024 09:47
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şemdinli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlar, ulaşım, alt yapı, doğalgaz, elektrik, su ve internet hizmetlerinin arttırılması yönündeki taleplerini Vali Çelik'e iletti.

Muhtarları dinleyen Çelik, çocukların yarınları için hep beraber çalışacaklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çelik, "İmkanlar dahilinde ilçemizin gelişimi, vatandaşlarımızdan gelen talepler ile mahalle ve köylerimizde yaşanan sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sorunları kurumlarla iş birliği içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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