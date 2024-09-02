Düziçi'nde 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Düziçi'nde 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Düziçi\'nde 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Düziçi ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.O. adlı şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.

02.09.2024 15:18
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Düziçi ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.O'nun (44) Düziçi'nde saklandığı evi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düziçi'nde 6 Yıl 3 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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