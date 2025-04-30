Halep'te Arapça Dil Kampı Düzenleniyor

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve Halep Üniversitesi işbirliğiyle 11 Ağustos-7 Eylül'de Halep'te Arapça Dil Kampı gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABD, Rusya, Kazakistan, Katar ve Ürdün'de başarıyla yürütülen dil programlarına Halep de eklendi.

İHÜ tarafından Halep Üniversitesi işbirliğiyle 11 Ağustos-7 Eylül'de Halep'te Arapça Dil Kampı düzenlenecek.

Program boyunca katılımcılar, haftada 5 gün olmak üzere toplam 100 saatlik yoğun Arapça eğitimi alacak.

Dersler, Halep Üniversitesinin alanında uzman, ana dili Arapça olan akademisyenlerince verilecek.

Eğitim süreci sadece sınıfla sınırlı kalmayacak, 20 saatlik interaktif atölye çalışmalarıyla pratik beceriler desteklenecek.

Sınıflar maksimum 15 kişilik olacak, öğrencilerin seviyeleri program öncesinde yapılacak sınavla belirlenecek. Her 5 öğrenciye bir mentör atanarak akademik ve sosyal süreç yakından takip edilecek.

Kampa, lise ve üniversite öğrencileri ile dilini geliştirmek isteyen herkes İHÜ'nün internet sitesi üzerinden başvurabilecek. Başvuru sonrası seviye belirleme sınavı ve mülakat yapılacak.

Dil öğrenimi Halep ve Şam gezisiyle taçlandırılacak

Halep'in tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek şehir turları, dil öğrenimini kültürel deneyime dönüştürecek. Katılımcılar, Halep Kalesi, Ulu Cami, Osmanlı çarşıları ve dar sokaklarda hem tarihi yaşayacak hem de öğrendikleri dili gerçek hayatla buluşturacak.

Program ayrıca, Emevi Camisi, Azm Sarayı ve Hamidiye Çarşısı gibi sembol mekanları kapsayan iki günlük Şam gezisiyle taçlandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Diller Okulu Müdürü Furkan Alpat, dili yalnızca iletişim aracı olarak değil, medeniyetin taşıyıcısı olarak gördüklerini belirterek, "Halep Arapça Dil Kampı'nı, Arapça'nın tarihi merkezlerinden biri olan Halep'te düzenlemek bizim için eğitim faaliyetinden çok daha fazlası. Bu program aracılığıyla öğrencilerimizin, dilin kültürel kökleriyle doğrudan temas kurmalarını hedefliyoruz. Amacımız, dili sadece öğrenen değil, onu hisseden, yaşayan bireyler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.???????