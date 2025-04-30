Halep'te Arapça Dil Kampı Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halep'te Arapça Dil Kampı Düzenleniyor

İHÜ ve Halep Üniversitesi işbirliğiyle 11 Ağustos-7 Eylül'de Halep'te Arapça dil kampı yapılacak.

30.04.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve Halep Üniversitesi işbirliğiyle 11 Ağustos-7 Eylül'de Halep'te Arapça Dil Kampı gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABD, Rusya, Kazakistan, Katar ve Ürdün'de başarıyla yürütülen dil programlarına Halep de eklendi.

İHÜ tarafından Halep Üniversitesi işbirliğiyle 11 Ağustos-7 Eylül'de Halep'te Arapça Dil Kampı düzenlenecek.

Program boyunca katılımcılar, haftada 5 gün olmak üzere toplam 100 saatlik yoğun Arapça eğitimi alacak.

Dersler, Halep Üniversitesinin alanında uzman, ana dili Arapça olan akademisyenlerince verilecek.

Eğitim süreci sadece sınıfla sınırlı kalmayacak, 20 saatlik interaktif atölye çalışmalarıyla pratik beceriler desteklenecek.

Sınıflar maksimum 15 kişilik olacak, öğrencilerin seviyeleri program öncesinde yapılacak sınavla belirlenecek. Her 5 öğrenciye bir mentör atanarak akademik ve sosyal süreç yakından takip edilecek.

Kampa, lise ve üniversite öğrencileri ile dilini geliştirmek isteyen herkes İHÜ'nün internet sitesi üzerinden başvurabilecek. Başvuru sonrası seviye belirleme sınavı ve mülakat yapılacak.

Dil öğrenimi Halep ve Şam gezisiyle taçlandırılacak

Halep'in tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek şehir turları, dil öğrenimini kültürel deneyime dönüştürecek. Katılımcılar, Halep Kalesi, Ulu Cami, Osmanlı çarşıları ve dar sokaklarda hem tarihi yaşayacak hem de öğrendikleri dili gerçek hayatla buluşturacak.

Program ayrıca, Emevi Camisi, Azm Sarayı ve Hamidiye Çarşısı gibi sembol mekanları kapsayan iki günlük Şam gezisiyle taçlandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Diller Okulu Müdürü Furkan Alpat, dili yalnızca iletişim aracı olarak değil, medeniyetin taşıyıcısı olarak gördüklerini belirterek, "Halep Arapça Dil Kampı'nı, Arapça'nın tarihi merkezlerinden biri olan Halep'te düzenlemek bizim için eğitim faaliyetinden çok daha fazlası. Bu program aracılığıyla öğrencilerimizin, dilin kültürel kökleriyle doğrudan temas kurmalarını hedefliyoruz. Amacımız, dili sadece öğrenen değil, onu hisseden, yaşayan bireyler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Halep Üniversitesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Arapça Dil Kampı Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:32:59. #7.12#
SON DAKİKA: Halep'te Arapça Dil Kampı Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.