Halep'te Hava Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
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Halep'te Hava Saldırısı: 9 Ölü

Halep\'te Hava Saldırısı: 9 Ölü

Suriye ordusu ve Rus jetleri, Halep Üniversitesi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdü.

01.12.2024 18:07
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(ANKARA) - Suriye ordusu kaynakları, Rus ve Suriye jetlerinin Halep'e doğru ilerleyen isyancıları geri püskürtmek amacıyla kuzeydeki yoğun bombardımanının İdlib kentini vurduğunu bildirdi. Rus savaş uçakları, bugün Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesine hava saldırısı gerçekleştirirken, dokuz kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre; Suriye ordusu yetkilileri, Rusya ve Suriye'nin Idlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi. Bölge sakinleri de saldırılardan birinin, yaklaşık dört milyon insanın çadırlarda ve evlerde yaşadığı Türkiye sınırı yakınlarındaki isyancı yerleşim bölgesinin en büyük şehri olan İdlib'in merkezindeki kalabalık bir yerleşim bölgesini vurduğunu dile getirdi. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine göre en az dört kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı.

Suriye ordusu ve müttefiki Rusya, isyancı grupların saklandıkları yerleri hedef aldıklarını bildirirken, sivillere saldırdıklarını reddetti. Rus ve Suriye jetleri, dünden bu yana tamamen isyancıların kontrolüne geçen İdlib vilayetindeki diğer kasabaları bombaladı.

Esad rejimine muhalifler, 29 Kasım Cuma gecesi, İdlib vilayetinin doğusundaki Halep şehrine girerek Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı orduyu yeniden konuşlanmaya zorladı. Suriye ordusu, saldırıda onlarca askerinin öldüğünü açıkladı.

Ordu, bugün son günlerde isyancılar tarafından ele geçirilen birkaç kasabayı geri aldığını açıkladı.

Halep Üniversitesi'ne saldırıda 9 kişi öldü

Bunun yanı sıra Rus savaş uçakları, bugün Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Su-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ni hedef aldığını açıkladı. İlk açıklamalara göre; en az dokuz kişi bu saldırıda öldü ve 10 kişi de yaralandı.

Halep'te sokakların bugün çoğunlukla boş olduğu belirtilirken; görgü tanıkları ve kent sakinleri, kenti terk eden siviller tarafından yoğun bir trafik akışı olduğunu söyledi. Ordu kaynakları, şehirden çekilen Suriye birliklerinin yeniden toplanmaya başladığını ve karşı saldırıya yardımcı olmak üzere takviye birliklerin de gönderildiğini bildirdi. Muhalifler ise, bugün Halep şehrinin güneyine doğru ilerlediklerini ve ordunun Halep şehrine giden ana ikmal yolunu kesmek amacıyla Khansir kasabasını ele geçirdiklerini belirtti. Muhalif kaynaklar, ayrıca ülkenin önemli sanayi bölgelerinden biri olan Şeyh Neccar bölgesini de ele geçirdiklerini söyledi.

Öte yandan, iki ordu kaynağına göre, son günlerde isyancıların saldırılarını engellemeye yardımcı olacak insan gücünün eksikliği, Suriye ordu güçlerinin hızla geri çekilmesine neden oldu.

Halep, Rusya destekli Suriye güçlerinin 2016'daki savaşın önemli dönüm noktalarından biri olan zaferinden bu yana hükümetin elindeydi. İran, Suriye savaşı sırasında binlerce Şii milisi Suriye'ye gönderdi ve Rusya ile birlikte hava gücüyle Esad'ın isyanı bastırmasını ve topraklarının çoğunu geri kazanmasını sağladı.

Başını Hizbullah'ın çektiği İran müttefiki milisler Halep bölgesinde güçlü bir varlığa sahip. İsrail de son aylarda Suriye'deki İran üslerine yönelik saldırılarını arttırırken, Lübnan'da Hizbullah'ı ve askeri kapasitesini zayıflattığını söylediği bir saldırı yürütüyor.

Kaynak: ANKA

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