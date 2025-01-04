Halep'te Özgürlük Temalı Sanat Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halep'te Özgürlük Temalı Sanat Etkinliği

Halep\'te Özgürlük Temalı Sanat Etkinliği

Suriye'nin Halep'inde, Baas rejiminin devrilmesinin ardından müzik ve tiyatro etkinliği düzenlendi.

04.01.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Halep kentindeki Sanatçılar Sendikası Tiyatrosunda, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen 25 günü konu alan sanat etkinliği düzenlendi.

Müzik, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikteki tüm performanslarda, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden sonraki süreç konu edinildi.

Etkinliğe ülke içinden ve dışından çok sayıda Suriyeli sanatçı katıldı.

"Amacımız içimizdeki sevinci insanlarla paylaşmak"

Oyuncu Kamer ez-Zaman Bro, etkinliğin Suriye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Amacımız içimizdeki sevinci insanlarla paylaşmak." dedi.

Tiyatronun açılışını, insanların düşüncelerini ifade etmesi için bir başlangıç olarak tanımlayan Zaman Bro, "Şükürler olsun ki çok güzel bir iş oldu ve herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

Sanatçı Yemen Neccar da Halep'teki ilk tiyatro oyunun sahnelenmesinin sevincini taşıdığını belirterek, bu tiyatroya vesile olan kişiler arasında bulunmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Tiyatronun, "tüm insanlara sevgi mesajı vermek" amacıyla açıldığını aktaran Neccar, "Tiyatro hayat demektir. Etkinliğe çok yoğun katılım oldu. Bu bizim halkımız, onlardan uzaklaştık ve onlardan ayrıldık, şimdi ise birlikteyiz." diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Rece Kantar ise 10 yıl sonra Suriye'ye döndüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle özgürlükten sonra ilk sahne çalışmamızı yaptık. Açıkçası beş günde hazırlanmak, bu kadar kısa sürede gösteriyi sunmak hem bir meydan okuma hem de bir maceraydı. Seyirci gösteriyi izlerken çok ilgiliydi. İnsanlara, Suriye'nin tüm evlatlarına ihtiyaç duyduğu mesajını vermeye, onların bilinçlerine hitap etmeye çalıştık. Etkinliğin sonunda bunu başarabildiğimizi hissettik. Sanat artık 'gücü ve lideri yücelten' bir sanat olmaktan çıktı. Sanat, her şeye sahip olduğu sürece özgürdür."

Kantar, insanlara mutluluk aşılamaya çalıştıklarını, gelecek günlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini umduğunu belirterek, "Sanat yüce bir mesaj taşır ve bizim şu an buna ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Suriye, Sanat, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Özgürlük Temalı Sanat Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Halep'te Özgürlük Temalı Sanat Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.