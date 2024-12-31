Halifax'ta Uçak Kazası Soruşturuluyor

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OTTAWA, 31 Aralık (Xinhua) -- Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, hafta sonu Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında alev alan uçağın kaldırıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Havalimanı yetkilileri pazartesi günü yaptıkları açıklamada pistin yeniden kullanıma açıldığını ve havalimanının iki pistinin de tarifeli uçuşlar için kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Medyada yer alan haberlere göre kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında uçağın sol tarafındaki iniş takımlarına odaklanan bir teknik inceleme yürütülecek. Soruşturmada uçağın çalıştırılması, meteorolojik şartlar ve bakım geçmişi gibi faktörler de değerlendirilecek.

Ulaşım güvenliği ajansı pazar günü yaptığı açıklamada, "PAL Havayolları'na ait de Havilland DHC-8-402 uçağının karıştığı kazayı incelemek üzere bir müfettiş ekibini görevlendirdiğini" bildirdi.

St. John's kentinden gelen PAL Havayolları'na ait Air Canada Express uçağı cumartesi günü akşam saatlerinde iniş sırasında kaza yapmıştı. Mürettebat ve 73 yolcunun bulunduğu uçak, yan yatarak kaymış ve sol kanadı yere sürtmüştü. Kaza, uçakta bulunanlar yara almadan atlatıldı.

Geçtiğimiz ay ulaşım güvenliği ajansı, bir Boeing 737-400 uçağının ana iniş takımlarından birinin iniş sırasında bozulması yüzünden Quebec'te bulunan Montreal/Mirabel Uluslararası Havalimanı'na bir müfettiş ekibi göndermişti.