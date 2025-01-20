Hamas Esirleri Aileleriyle Buluştu

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- Hamas'ın serbest bıraktığı esirler aileleriyle bir araya geldi

TEL AVİV - Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirler, aileleriyle bir araya geldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli esir ailelerine kavuştu. Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirler başkent Tel Aviv'deki Tel Hashomer Hastanesi'nde aileleriyle bir araya geldi.