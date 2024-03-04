Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı - Son Dakika
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Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı

Tayland'da hamile bir kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı. Doğum anları bir diğer yolcu tarafından kaydedilirken, anne ve bebeğe ilk müdahale hastanenin önünde gerçekleştirildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, aracın sürücüsü tanımadığı kadına maddi yardımda bulundu.

04.03.2024 20:57
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- Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı

BANGKOK - Tayland'da hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı.

Tayland'ın Ayutthaya eyaletinde dün bir sürücü, sancı çektiğini gördüğü hamile kadını yardım etmek üzere aracına aldı. Hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı. Kadının aracın arka koltuğunda tek başına gerçekleştirdiği doğum anları araçta bulunan bir diğer yolcu tarafından kayda alınırken, anne ve bebeğine ilk müdahale hastanenin önünde otomobilin içinde gerçekleştirildi. Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, aracın sürücüsü hastaneden ayrılmadan önce yardım ettiği ancak tanımadığı kadına maddi yardımda bulundu.

Araç sürücüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla sabah saatlerinde dua etmek üzere tapınağa gittiklerini ve sonrasında böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, sancılı kadını araca aldıkları andan hastaneye kadar olan beş dakikalık yolculuğun hayatındaki en heyecanlı sürüşü olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Tayland, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı - Son Dakika
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