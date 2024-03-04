- Hamile kadın hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı
BANGKOK - Tayland'da hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı.
Tayland'ın Ayutthaya eyaletinde dün bir sürücü, sancı çektiğini gördüğü hamile kadını yardım etmek üzere aracına aldı. Hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı. Kadının aracın arka koltuğunda tek başına gerçekleştirdiği doğum anları araçta bulunan bir diğer yolcu tarafından kayda alınırken, anne ve bebeğine ilk müdahale hastanenin önünde otomobilin içinde gerçekleştirildi. Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, aracın sürücüsü hastaneden ayrılmadan önce yardım ettiği ancak tanımadığı kadına maddi yardımda bulundu.
Araç sürücüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla sabah saatlerinde dua etmek üzere tapınağa gittiklerini ve sonrasında böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, sancılı kadını araca aldıkları andan hastaneye kadar olan beş dakikalık yolculuğun hayatındaki en heyecanlı sürüşü olduğunu ifade etti.
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