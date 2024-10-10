Hamile Kadını Darp Eden Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Muammer A'nın, birlikte yaşadığı 8 aylık hamile B.K'yi darbetmesi üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan Muammer A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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