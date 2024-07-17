Hanönü Belediyesi Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure Dağıttı

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Hanönü Belediyesi tarafından Muharrem ayı kapsamında vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından halk pazarında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Yamalı konuşmasında, "Tüm halkımızın mübarek muharrem ayını kutlarım. Geçmişten gelen kültür adet ve göreneklerimizi devam ettirerek bu gün de aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu güzel günde vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.