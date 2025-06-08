Hanönü'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Halkabük köyünde Hanönü Dernekler Federasyonu üye derneklerinden Han-Boy Derneği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında yerel sanatçılar sahne aldı.
Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, vatandaşların bayramını kutlayarak programda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Programa, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, Han-Boy Derneği Başkanı Niyazi Hasgül ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'de Bayramlaşma Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?