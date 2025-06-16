Hanönü'nde Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı.

Kavak Caddesi üzerinde bulunan Yatılı Bölge Okulu önünden başlanan çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Metin Yamalı ilçenin gelişmesi ve büyümesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hanönü'yü daha modern bir ilçe olma aşamasında bir adım daha ileri götürdüklerini ifade eden Yamalı, "İlçemize hayırlı olsun. Çalışmaları hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz." dedi.