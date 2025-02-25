Hanönü Belediyesi kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından Belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.
İlçedeki kar yağışının durması ile birlikte ara sokaklar tamamen açılırken ana yollardan başlanarak yol kenarlarındaki karlar Hanönü Belediyesine ait iş makineleri ile temizlenerek kamyonlar vasıtasıyla boş alanlara taşınmaya başlandı.
Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Yamalı çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'nde Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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