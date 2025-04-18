Hapisteki Hükümlü Bafra’da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan çalışma sonucu 23 ayrı suç dosyası bulunan ve "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.D'yi (27) saklandığı adreste yakaladı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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