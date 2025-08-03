Harbin'de 9.775 Milyon Yolcu Taşındı

HARBİN, 3 Ağutos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Tren İstasyonunda yürüyen insanlar, 2 Ağustos 2025.
Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu, 1-31 Temmuz arasında 9,775 milyon yolcu taşıdığını ve günlük ortalama yolcu sayısının 315.000'e ulaştığını açıkladı.
1 Temmuz'da başlayan yaz seyahat yoğunluğu 31 Ağustos'a kadar 62 gün sürecek. (Fotoğraf: Yuan Yong/Xinhua)
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