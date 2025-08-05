Harbin\'de Dijital Dönüşüm

HARBİN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in geleneksel sanayi merkezlerinden biri olan Harbin kenti son yıllarda geleneksel sanayilerini geliştirmek için dijital ve akıllı teknolojileri önemli bir yol olarak kullanıyor.

Harbin kenti 2021'den bu yana yerel işletmelerin teknolojik dönüşümünü desteklemek amacıyla toplam 500 milyon yuan (yaklaşık 69 milyon ABD doları) yatırım yaptı ve bu yatırımlarda yıllık ortalama yüzde 20'lik bir büyüme kaydetti.