Hareket Eğitiminin Önemi Vurgulandı

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Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde (DOSD) "Özel gereksinimli bireylerde hareket eğitimi ve sporun faydaları" semineri gerçekleştirildi.

DOSD Meram'da düzenlenen seminere Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer katıldı.

Beden eğitimi, egzersiz ve sporun, tüm çocuklar için ihtiyaç olduğunu vurgulayan Biçer, "Özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların en temel ihtiyacı harekettir. Bu nedenle eğitim programları, özel çocuklar ve bireyler için uygun beden eğitimi ve spor uygulamaları içermelidir ve bunlar planlanırken de bu bireylerin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır." dedi.

Biçer, sağlıklı nesiller ve yaşam kalitesi yüksek insanlar yetiştirmek adına hareket ve egzersiz süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğu mutlu etmek istiyorsak, ona oyun formunda eğlenceli hareket programları vermemiz gerekiyor. Bu şekilde spor yapan ve hareket eden çocuklar, birlikte eğlenmeyi, sevinmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğreniyor ve akran zorbalığı olmuyor. Özel gereksinimli bireylerde kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri gibi kondisyonel özelliklerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi mecburidir. Teknik, taktik ve oyun anlayışı gibi özelliklerle kas kuvvetinin geliştirilmesi gerekiyor. Bir hareketi birçok kez tekrarlarsanız refleks haline dönüşür. Bir hareketi refleks haline dönüştürdüğünüzde de o çocuktaki pek çok sorunu çözebilirsiniz."