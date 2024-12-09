Harman Yeri Dizisi Çekimlerine Başladı

Güncel

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri"nin çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel Türk sporu yağlı güreşi merkezine alan yapım, sevdiği kadın uğruna güreşi ve baba evini bırakan eski bir başpehlivanın hikayesini anlatıyor.

Dizi, eski Başpehlivan Hamza Bozbey'in uzun yıllar sonra döndüğü ata toprağında, kökleriyle geçmişiyle yüzleşmesine odaklanıyor.

Başpehlivan Hamza Bozbey karakterine Berk Oktay'ın, Cemre Bozbey'e ise Gülsim Ali'nin hayat verdiği dizide, Burç Kümbetlioğlu, Levent Ülgen ve İpek Tuzcuoğlu da yer alıyor.

Dizi için özel güreş dersleri alan oyuncular, bir pehlivanın yaşam tarzına uygun hazırlık süreçlerinden geçti. Dizide ayrıca Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Feyzullah Aktürk gibi ünlü başpehlivanlar da oyunculara eşlik ediyor.

Yönetmenliğini, bir pehlivanın doğuş hikayesini anlattığı "Kıspet" adlı kısa filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller kazanan Harun Korkmaz'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Harun Korkmaz ile Necip Güleçer'in imzasını taşıyor.

Yağlı güreş tutkunlarını ekran başına toplamayı hedefleyen yapımın, yağlı güreşi daha geniş kitlelere tanıtması da amaçlanıyor.